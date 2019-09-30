Больцано, Италия, , 14:12 — REGNUM Средний годовой доход жителей самого богатого региона Италии, Больцано, почти вдвое выше, чем средний годовой доход самой бедной провинции — Калабрии, сообщает Il Sole 24 Ore в понедельник, 30 сентября, со ссылкой на обработанные данные статистики за 2016 год.

Средний доход жителя Больцано (северный регион на границе с Австрией) — 22 400 евро в год, чуть ниже он в Ломбардии (Милан, 20 800 евро в год) и Эмилье-Романье (Болонья, 20 500 евро в год).

Самые низкие доходы — у жителей трех южных провинций: Калабрии (11 700 евро в год), Кампаньи (12 000 евро в год) и Сицилии (12 200 евро в год).