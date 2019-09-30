Омск, , 14:12 — REGNUM Аграрии Омской области, несмотря на перепады погоды, убрали более 84% урожая, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Уточняется, что по состоянию на 30 сентября в регионе обмолочено 1,6 млн га зерновых и зернобобовых культур (84,4% от плана), намолочено 2,7 млн тонн зерна. Урожайность — 16,5 ц/га.

Яровую пшеницу обмолотили на площади 1,1 млн га, что составляет 81,9% от плана. Намолочено 1,8 млн тонн, урожайность — 15,9 ц/га.

Убрано 3,4 тыс. га овощей. Это 81,7% от плана, валовый сбор — 71,1 тыс. тонн, урожайность составила 210,7ц/га.

Картофель также практически выкопан (22,8 тыс. га или 94,5% от плана). Валовый сбор составил 406,5 тыс. тонн при урожайности 178,3 ц/га.

Сана заготовлено 116,6% от плана (263,6 тыс. тонн), сенажа — 108,1% (969,3 тыс. тонн).

Как сообщало ИА REGNUM, к 24 сентября в регионе было намолочено 2,3 млн тонн зерна при урожайности 16,6 ц/га.

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