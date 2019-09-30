Москва, , 14:11 — REGNUM Правительство РФ надеется, что реальные доходы граждан скоро пойдут в рост на фоне снижения инфляции, вероятно, это так, но рост будет очень скромным, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя результаты опроса о субъективном пороге бедности в России.

Зарплата в «конверте» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конечно, «серые» зарплаты — это сложная проблема российской экономики, характеризующая ее непрозрачность. Отсюда и наблюдаемый долгие годы отток капитала.

По оценкам экспертов за 30 лет за рубежом сегодня накопилось более $1,3 трлн российских денег. Это колоссальная сумма, принадлежащая олигархам, беглым чиновникам и просто частным физическим лицам России.

Если бы хотя бы половина этой суммы вернулась бы назад в страну и работала на Россию, ситуация и с доходами россиян была бы благополучнее. Но их доходы падают шесть лет подряд.

Тема роста доходов граждан сегодня включена в короткий список актуальной повестки дня властей страны. Повысить доходы граждан сможет прозрачность экономики России», — высказал своё мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, в восприятии жителей России семья живет в бедности, если средний доход одного члена семьи не превышает 12,5 тыс. рублей.

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