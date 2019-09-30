Таллин, , 14:07 — REGNUM Из-за начала работы системы оформления бесплатных электронных виз в Санкт-Петербург и Эстонию, крупнейший эстонский перевозчик Lux Express ожидает увеличение эстонских туристов в Россию, но предупреждает, что количество рейсов в Санкт-Петербург увеличить не сможет из-за низкой пропускной способности приграничных КПП, сообщает сегодня, 30 сентября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

По словам представителя компании Райта Реммеля, Lux Express уже сегодня осуществляет по 10 ежедневных рейсов в Санкт-Петербург и назад и это количество уже является максимальной нагрузкой для таможенников обеих стран, несмотря на «зелёный коридор» для автобусов на погранпереходах. Увеличить количество рейсов, даже из-за ожидаемого наплыва желающих посетить Санкт-Петербург не получится чисто технически.

Ситуацию на границе он называет «слабым звеном». Кроме Lux Express на линии Таллин-Санкт-Петербург-Таллин ещё работают компании Ecolines, Temptrans и Baltic Shuttle. Последнее предприятие намерено увеличить количество рейсов в связи с началом выдачи бесплатных электронных виз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждане стран Прибалтики и ещё 51 государства с 1 октября смогут начать оформлять бесплатные электронные визы для посещения Санкт-Петербурга и Ленобласти. Визу будут оформлять в течение 4 рабочих дней, они будут действовать 30 дней с момента получения, а находится на территории РФ обладатели таких виз смогут не более 8 дней.

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