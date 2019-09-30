Рим, , 14:06 — REGNUM Новое правительство Италии будет вынуждено просить евробюрократов об увеличении дефицита бюджета страны, передает Il Messaggero в понедельник, 30 сентября.

Дефицит бюджета придется увеличить с ранее планировавшихся 2,2% ВВП до 2,3% или 2,4%, в противном случае власти не смогут выполнить свое обещание не повышать НДС.

Годом ранее власти Италии не сумели добиться согласия Брюсселя на увеличение дефицита бюджета до 2,4% ВВП, препятствием является высокий уровень госдолга Италии.

Однако к нынешнему итальянскому правительству либералов и популистов евробюрократы могут проявить большее снисхождение, полагают наблюдатели.

Читайте также: Что позволено Макрону, не позволено Сальвини. Как работает бюрократия в ЕС