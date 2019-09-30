Тбилиси, , 14:05 — REGNUM Правительство Грузии составило социально-ориентированный бюджет на 2020 год, главным приоритетом которого являются нужды человека, будущее Грузии и инфраструктурные проекты, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства 30 сентября.

По его разъяснению, социальная ориентация и ориентация на будущее страны выразится в главном финансовом документе в том, что с будущего года поэтапно повысятся пенсии, а также зарплаты учителей, военнослужащих, полициейских и врачей. Что касается бюрократических расходов, правительство намерено добиться их уменьшения за счет эффективного управления этими расходами, а не сокращения самих бюрократических расходов.

Пенсия всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями, с 2020 года повысится на 20 лари, а с 1 июля будущего года пенсия лиц, достигших 70-летнего возраста, увеличится еще на 30 лари, и эта категория пенсионеров будет получать на 50 лари больше, чем сейчас.

Что касается педагогов, зарплата учителей общеобразовательных школ повысится в 2020 году на 300 лари, а зарплата воспитателей детских садов — на 100 лари. Минимум на 125 лари увеличится зарплата военнослужащих, сотрудников полиции и приравненных к ним лиц. С 1 июля будущего года на 100 лари увеличится зарплата сельских врачей.

По словам премьера, это тот обязательный минимум, в пределах которого правительство намерено оказать помощь своим гражданам, и в первую очередь, тем социальным группам, на которых стоит и от которых зависит развитие и будущее Грузии.

Напомним, что 2020 год в Грузии — это год очередных парламентских выборов, которые, согласно обещанию лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, должны пройти по новой, пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером.

Отметим также, что нынешнее состояние грузинской экономики и финансового сектора характеризуется процессом неуклонного обесценивания национальной валюты — лари, курс которого по отношению к $1 за последний год упал с 2,67 лари (курс на 1 января 2019 года) до 2,96 лари (на 30 сентября 2019 года). Соответственно девальвации лари за минувший год выросли цены на основные товары потребительской корзины, и покупательная способность национальной валюты резко упала.