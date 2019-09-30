Киев, , 14:03 — REGNUM Правительство Украины регистрирует в Верховной раде проект закона, который запрещает экспорт необработанного янтаря и вводит уголовную ответственность за его незаконную добычу. Об этом 30 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Возможно, вы видели в прессе эти лунные пейзажи — гектары уничтоженных украинских лесов. Это нужно прекратить… Главный замысел заключается в том, чтобы одновременно комплексно криминализировать нелегальный вывоз янтаря из Украины… Необработанный янтарь нельзя будет вывозить. Криминализируем нелегальную добычу янтаря. Введем серьезную ответственность за эту деятельность», — предупредил Гончарук.

Он возмутился, что необработанный янтарь «вывозят контрабандой в Польшу, реже в Прибалтику, в Китай».

«Потом китайцы делают на этом добавочную стоимость и продают нам украшения. Нам это не нравится. Украинское правительство не будет с этим мириться… Объемы фантастические — миллионы долларов. Там делают документы, там оседают налоги», — рассказал Гончарук.

По его словам, правительство «немного упростит процедуру получения документов земли, которая уже повреждена» нелегальными «старателями».

"Там камни есть, там ещё можно добыть 80% (янтаря — ред.)… Мы можем в цивилизованный способ отдать «белым» участникам эти участки, чтобы после того, как будут изъяты остатки камней, там провели рекультивацию: вернули плодородный слой земли и там опять начал расти лес», — сказал Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября правительство Украины утвердило законопроект для упорядочения деятельности по добыче янтаря. Документ предусматривает отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов. Предусматривается, что продажа разрешений будет происходить через открытые электронные аукционы. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до декабря разработать и принять проект закона о легализации игорного бизнеса.