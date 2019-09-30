Киев, 30 сентября 2019, 14:03 — REGNUM Правительство Украины регистрирует в Верховной раде проект закона, который запрещает экспорт необработанного янтаря и вводит уголовную ответственность за его незаконную добычу. Об этом 30 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Он возмутился, что необработанный янтарь «вывозят контрабандой в Польшу, реже в Прибалтику, в Китай».
По его словам, правительство «немного упростит процедуру получения документов земли, которая уже повреждена» нелегальными «старателями».
Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября правительство Украины утвердило законопроект для упорядочения деятельности по добыче янтаря. Документ предусматривает отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов. Предусматривается, что продажа разрешений будет происходить через открытые электронные аукционы. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до декабря разработать и принять проект закона о легализации игорного бизнеса.