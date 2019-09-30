Бишкек, , 14:02 — REGNUM После запуска проекта «Безопасный город» в столице Киргизии и в Чуйской области снизились аварийность и смертность при дорожно-транспортных происшествиях. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на церемонии награждения сотрудников госорганов, — передает пресс-служба правительства.

«В целом, общество положительно отнеслось к проекту. Посредством него вносится вклад в формирование культуры вождения, повышается ответственность и дисциплинированность всех участников дорожного движения», — сказал он.

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Глава кабинета министров отметил, что позиция правительства по «Безопасному городу» всегда было однозначной — проект необходим обществу Киргизии. И добавил, что в скором времен будет реализован второй этап «Безопасного города».

«Планируется охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек. Это 266 стационарных и 40 передвижных на основных участках стратегических дорог страны», — подытожил Абылгазиев.

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