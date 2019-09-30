Таллин, , 13:58 — REGNUM В Эстонии в августе потребление газа выросло на 8%, однако по словам представителя госкомпании Elering Айна Кёстера причиной стала холодная погода, сообщает сегодня, 30 сентября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

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При этом растёт и импорт газа. За год страна голубого топлива закупила на 14% больше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в литовской Клайпеде 24 сентября была отгружена первая в истории партия сжиженного природного газа для Эстонии, её доставил газовоз Coral Fungia, газ из Высоцка поставила российская компания «Новатэк».

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