Киев, , 13:56 — REGNUM Правительство Украины подаёт на утверждение Верховной рады законопроект, который урегулирует проблему игорного бизнеса. Об этом 30 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Главная цель — убрать игровые залы, игровые автоматы с украинских улиц, чтобы уменьшить ту беду, которую они создают… Мы хотим, чтобы игровые автоматы и игровые залы — большая беда, исчезли с улиц. Правительство по поручению президента разработало соответствующий законопроект. Вчера мы его проголосовали. Сегодня-завтра он будет внесен в парламент», — сказал Гончарук.

Он сообщил, что нелегальный игровой бизнес наносит большой вред экономики, от него страдают украинские семьи.

«Когда вы выходите на улицу, везде видите эти игровые автоматы, рядом ломбарды. Я не думаю, что нужно объяснять, какая от этого беда. Огромное количество людей от этого страдает. Мы хотим защитить и оградить людей, которые зависимы… Это вредно для экономики, потому что у людей потом депрессия, самоубийства, разрушаются семьи, люди теряют деньги. Это десятки тысяч поломанных человеческих жизней. Мы хотим, чтобы эта история в Украине прекратилась. Такого в цивилизованных странах нет, и у нас не будет», — добавил Гончарук.

По его словам, игровой бизнес «должен быть цивилизованным, в бухгалтерии». «Отдельно урегулируется вопрос лотерей», — рассказал премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать азартные игры в пятизвездочных украинских отелях. Президент предложил открыть казино в пятизвездочных отелях на побережье Черного моря. По его словам, это привлечет туристов на курорты Украины.

Напомним, 29 сентября правительство Украины одобрило проект закона о легализации игорного бизнеса. Законопроект предусматривает, что «азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам».