Киев, 30 сентября 2019, 13:56 — REGNUM Правительство Украины подаёт на утверждение Верховной рады законопроект, который урегулирует проблему игорного бизнеса. Об этом 30 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Он сообщил, что нелегальный игровой бизнес наносит большой вред экономики, от него страдают украинские семьи.
По его словам, игровой бизнес «должен быть цивилизованным, в бухгалтерии». «Отдельно урегулируется вопрос лотерей», — рассказал премьер.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать азартные игры в пятизвездочных украинских отелях. Президент предложил открыть казино в пятизвездочных отелях на побережье Черного моря. По его словам, это привлечет туристов на курорты Украины.
Напомним, 29 сентября правительство Украины одобрило проект закона о легализации игорного бизнеса. Законопроект предусматривает, что «азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам».