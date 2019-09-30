Москва, , 13:51 — REGNUM Первое чтение законопроекта о федеральном бюджете на 2020−2022 годы может состояться в Госдуме 24 октября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Исходя из того примерного графика, который может рассматриваться, на первое чтение законопроект Госдумы мог бы быть вынесен на 24 октября», — заявил Макаров журналистам.

Он также рассказал о том, что Совет Думы рассмотрит внесенный правительством документ 2 октября, комитет Госдумы по бюджету и налогам «после получения всех заключений начнёт рассматривать законопроект, основные параметры и каждую госпрограмму, начиная с 14 октября».

Проект федерального бюджета на следующую «трехлетку» внесен в Госдуму.

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