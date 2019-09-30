Рига, , 13:48 — REGNUM Купить алкоголь в столице Латвии Риге после 22.00 оказалось делом несложным — некоторые ночные магазины, продающие в том числе и спиртные напитки, работают по лицензии баров. Формально они продают алкоголь для якобы потребления на месте, для чего в магазинах как правило присутствует даже небольшой столик. Однако в реальности спиртное покупатели попросту выносят в пластиковой таре. Единственное различие от обычных магазинов — алкоголь не в оригинальной бутылке, что стало бы явным нарушением запрета продажи спиртного в ночное время.

Журналисты латвийского телевидения LTV7 таким образом совершили контрольные закупки в ночное время в нескольких ночных магазинах в Риге и пришли к выводу, что запрет на торговлю спиртным после 22.00 реально не действует. Точно такая же схема продажи распространена и в других населённых пунктах страны.

Надзорные органы при этом разводят руками — как только у таких «общепитов» забирают лицензию, предприниматели сразу же получают новую.