Нур-Султан, , 13:45 — REGNUM По итогам уборочной кампании в Казахстане планируется собрать 17 млн тонн зерна, что на 16,3% меньше, чем годом ранее. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Айдарбек Сапаров, сообщает 30 сентября издание Zakon.kz.

По его словам, в 2018 году валовой сбор зерна в республике составил 20,3 млн тонн. Замминистра заявил, что снижение показателей связано с аномальной жарой, которая «сожгла» часть урожая, в том числе в самом зерновом регионе — Кустанайской области.

Сапаров добавил, что с 1 июля также возникли проблемы с осадками, которые привели к снижению урожая. В общей сложности на конец сентября намолочено 14,2 млн тонн зерна и зерновых культур.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября заместитель министра сельского хозяйства республики Айдарбек Сапаров заявил, что урожайность пшеницы в республике в 2019 году сократилась на 4−5 центнера с гектара.

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