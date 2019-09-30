Киев, , 13:32 — REGNUM Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) в настоящий момент составляют 20,298 млрд кубометров топлива.

Соответствующие данные сегодня, 30 сентября, обнародовала компания-оператор газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник уточняет, что после завершения предыдущего отопительного сезона, которое было 5 апреля 2019 г., запасы газа на Украине увеличились в 2,3 раза.

Сейчас запасы газа в ПХГ на 26,3% больше, чем на аналогичную дату 2018 г., при этом украинские газовые хранилища заполнены на 65%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее руководство Украины и «Нафтогаза» декларировали цель запасти на зиму как минимум 20 млрд кубометров газа, заявляя, что при таких запасах Украина без проблем пройдет отопительный сезон, как бы ни складывалась ситуация с транзитом российского газа. 20 сентября украинский министр энергетики Алексей Оржель озвучил новую цель — накопить до начала отопительного сезона 21 млрд кубометров газа. Ранее рекордные запасы для «постмайданной» эры Украины составляли 17.2 млрд кубометров топлива.