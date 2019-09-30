Рим, , 13:26 — REGNUM Лидеры двух правящих партий Италии, либералов и популистов, в понедельник, 30 сентября, выступили с заявлениями о недопустимости повышения НДС.

Министр экономики и финансов либерал Роберто Гуалтьери заявил, что правительство «хочет избежать повышения НДС». Лидер популистов из «Движения 5 звезд», глава МИД Луиджи Ди Майо высказался более категорично: «НДС не будет увеличен».

При этом участникам правительственного совещания, прошедшего в ночь с воскресенья на понедельник, не удалось сформировать основные параметры бюджетного маневра, наиболее дорогостоящим пунктом программы является именно отказ от повышения НДС (23 млрд евро).

Решение о будущем повышении НДС в Италии было принято в 2017 году правительством либералов, однако в 2018 году правительство популистов и «Лиги» Маттео Сальвини в соответствие со своими предвыборными обещаниями отметили это решение.

Итальянские эксперты предполагают, что если нынешние власти не договорятся с евробюрократами об увеличении дефицита бюджета, то НДС будет увеличен по крайней мере по некоторым категориям.