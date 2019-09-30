Камень-на-Оби, Алтайский край, , 13:20 — REGNUM В алтайском городе Камень-на-Оби, которому ещё недавно угрожал срыв отопительного сезона, изыскали силы и средства на то, чтобы начать запуск тепла с 1 октября 2019 года. Как сообщают «Каменске известия» («КИ»), тому способствовали пристальное внимание регионального правительства и выделенные им, а 50 млн рублей на приобретение угля.

По данным «КИ», губернатор Алтайского края Виктор Томенко одобрил заявку Камня на-Оби на сумму в 10 миллионов рублей, которые пойдут на приобретение четырех теплообменников и семи новых котлов, необходимых для модернизации котельных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с неимоверными сложностями подготовку к зиме осуществляют и в Змеиногорском районе Алтайского края: до 25 сентября в муниципалитете не было ни тонны угля.

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