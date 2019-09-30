Туапсе, Краснодарский край, , 13:18 — REGNUM 24,5 тонны лимонов из Турции запрещены к ввозу после проверки в порту «Туапсе», сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Россельхознадзора 30 сентября.

Партия лимонов из Турции была доставлена на теплоходе «Altay». При досмотре партии инспекторы выявили средиземноморскую плодовую муху, которая является карантинным для РФ объектом. Позже наличие и жизнеспособность карантинного объекта были подтверждены заключением карантинной экспертизы. Ввоз подкарантинного груза был запрещен, зараженная продукция будет возвращена грузоотправителю.

Средиземноморская плодовая муха относится к опасным вредителям, которые поражают около 100 видов различных культур — опасность она несёт не только для субтропических культур, но и, например, для томатов, баклажанов, перца, яблок, слив и абрикосов.