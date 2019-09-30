Киев, , 13:15 — REGNUM В 2020 году Украина направит на погашение внешних долгов треть своего бюджета, заявил 30 сентября премьер-министр этой страны Алексей Гончарук.

По его словам, Украину ждут непростые несколько ближайших лет, поскольку «придется отдавать рекордные долги».

«В следующем году нужно каждую третью гривну отдавать на выплату долгов», — сказал Гончарук на брифинге в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту госбюджета, Украина в 2020 году должна направить 438,1 млрд гривен на погашение и обслуживание государственного долга. Вместе с тем, правительство планирует в следующем году привлечь около 380 млрд гривен заимствований.

В начале сентября Украина выплатила крупнейший долг в размере $1,1 млрд — евробонды на $661 млн, выпущенные в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации, а также начисленные проценты в объеме $444 млн.

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