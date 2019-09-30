30 сентября 2019 | Время чтения 9 мин

Республиканцы, а точнее, стоящий за Трампом крупный национальный бизнес (в противоположность транснациональным корпорациям, ставящим на демократов), занимаются формированием автаркии на базе США и подконтрольного Америке внешнего экономического пространства. Внутри будущего замкнутого кластера никаких иных денег, кроме полностью американских, остаться не должно. Тем более китайских.

Александр Запольскис, , 15:25 — REGNUM Сентябрь 2019 года заканчивается на весьма противоречивой ноте. С одной стороны, Пекин и Вашингтон заканчивают воевать и возвращаются к продолжению переговоров о заключении нового американо-китайского торгового соглашения. 10 октября 2019 года в Вашингтон должна прибыть делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Более того, Трамп уверенно убеждает избирателей в безусловной демонстрации китайцами своей полной готовности наконец заключить с Америкой окончательную сделку на «справедливых», то есть его, Трампа, условиях, и переходу от войны к восстановлению взаимовыгодного сотрудничества.

Тем удивительнее видеть в такой момент заявления министерства торговли США о возможном исключении китайских компаний из листинга американских фондовых бирж и вероятном запрете инвесторам из Соединенных Штатов вкладываться в местные активы на биржах Китая.

Во-первых, злить оппонента перед очередным раундом важнейшего и не слишком удачно идущего матча — не самая лучшая мысль. Китайцы уже неоднократно доказывали свою способность из-за неизменно вежливой улыбки показывать зубы. И хотя теоретически Пекину сохранение торговых отношений необходимо больше, тем не менее дефицит внешнеторгового сальдо растет всё же именно у США, достигнув уже почти 30% совокупного оборота.

Во-вторых, приступить к дележу биржевого пространства, на первый взгляд, является плохой идеей, потому что в этом вопросе баланс положения сторон Америке еще менее выгоден.

Рыночная капитализация двух ключевых фондовых площадок Соединенных Штатов (NYSE и NASDAQ) в сумме тянет на 24,91 трлн долларов. 2 453 зарегистрированных в Нью-Йорке компаний за торговый день совершают сделок на 693 трлн, а 2850 компаний на NASDAQ — на 211 трлн. То есть каждые сутки из рук в руки акций переходит на сумму почти в один триллиард долларов.

Нью-Йоркская фондовая биржа (вход с Уолл-стрит) (сс) Meutia Chaerani/Indradi Soemardjan. indrani.net

Биржевых площадок в Китае — три, и они по масштабу меньше. Капитализация шанхайской — 4,12 трлн, биржи в Шэньчжэне — 2,74 трлн, в Гонконге — 3 трлн. Итого 9,89 трлн, что в 2,5 раза ниже американского, но при этом совокупный объем ежедневных торгов на треть больше — 1,376 трлрд долларов! Иными словами, на китайском рынке торги идут в 3,44 раза активнее, а значит, и доходнее, чем в США.

Но интереснее другое. Американских корпораций в листинге китайских площадок почти нет. А преодолеть требования законодательства КНР для допуска на внутренний рынок смогли лишь очень небольшое число инвесторов. В общем объеме они составляют примерно 2% от всех участников торгов. Хотя Китай и обещает свое законодательство несколько демократизировать. Тогда как на NYSE и NASDAQ количество акций китайских компаний достигает 24% (по другим данным, даже 27,3%) от всего торгового оборота.

Разница заключается еще и в том, что на китайской биржевой поляне пасутся не крупные иностранные институциональные инвесторы и банки, а преимущественно американские пенсионные фонды. Обеспечивать выплаты по полисам только за счет трежерис они уже давно не в состоянии.

Тогда как на американской поляне топчутся как раз фонды инвестиционные, нацеленные на одновременное решение двух задач: максимальное извлечение прибыли, да еще желательно с очень долгосрочной перспективой, в сочетании с расширением доступа к передовым технологическим компаниям США ради получения доступа к промышленным секретам. Собственно, именно защитой от подобной формы промышленного шпионажа минфин с Белым домом и объясняют свою «озабоченность данным вопросом».

Рене Магритт. Шпион. 1928

Определенные основания для нее, конечно, имеются. Приобретение доли в бизнесе для ознакомления с содержимым иностранных секретных сейфов вот уже почти три десятка лет является фирменным стилем китайского бизнеса. Правда, не стоит забывать, что американские и европейские инвесторы крали вагонами советские военные и технологические секреты в 90-е точно теми же способами. Так что с возмущением за океаном не следует особо переусердствовать. У них у самих рыльце весьма даже в пушку.

Но шпионаж на самом деле тут не главное. Он послужил лишь поводом к попытке еще как-нибудь доказать китайцам неоспоримость американского мирового экономического преимущества с последующим плавным переходов к стрельбе по собственным ногам.

Не успели в минфине заявить про возможность делистинга китайских компаний на американских биржах, как спустя всего 48 часов тот же минфин срочно сдал назад, выступив с прямо противоположным заявлением. Мол, журналисты все не так поняли, сказала пресс-секретарь ведомства Моника Кроули.

Ни о каком запрете, тем более уже с первых чисел октября, речи не идет и близко. Просто в Белом доме и, по его указанию, в минфине решили рассмотреть разные теоретические возможности того или иного варианта сценариев будущего в рамках подготовки американской переговорной позиции на предстоящей встрече с Китаем.

Самое смешное, что, вероятно, в действительности так всё и было. Трамп любит готовить козыри заранее и славится стратегией переговоров в стиле сначала решительно потребовать всё, чтобы потом милостиво согласиться забрать только половину.

Дональд Трамп Gage Skidmore

Просто утечка, необходимая в рамках формирования необходимого настроения у китайской делегации (крутость требований не должна оказаться полностью внезапной, иначе китайцы вполне могут тут же развернуться и поехать назад в аэропорт молча), была допущена до того, как аналитики просчитали все (!) сопутствующие нюансы.

А они таковы, что в китайских листингах американских компаний практически нет, а вот в американских они не просто имеются, там представлен весь цвет ведущих корпораций КНР. В частности, Alibaba, JD.com, Baidu, Pinduoduo. Если посмотреть суточный листинг самых торгуемых в Америке корпоративных акций, то среди почти пяти сотен наименований, уже на шестнадцатом месте найдется Alibaba Group Holding Ltd. с рыночной капитализацией в 432,14 млрд и суточным оборотом торгов по бумагам свыше 15 млрд долларов.

Словом, спору нет, американское величие в деньгах, безусловно, неоспоримо и всё такое, однако исключение китайских акций из листингов американских фондовых площадок, по мнению экспертов, автоматически обернется потерей ими капитализации (по самому минорному сценарию) от 18 до 22,4%. В пересчете на обычные деньги масштаб потерь может составить до 5,48 трлн долларов.

Понятно, что это лишь оценочная величина. Безусловно, капитализация торговых площадок не формирует ВВП напрямую. Но даже со всеми поправками и оговорками реализация подобного шага способная одним махом лишить американскую экономику от 2,7 до 3,1% ее общего размера. Естественно, ни про какой рост ВВП по итогам года говорить даже близко не придется. Хорошо, если получится удержаться на нуле.

Экономика США Дарья Антонова © ИА REGNUM

И вот тут возникает место для возможной теории заговоров. Сорвать 13-й раунд «уже почти удавшихся» переговоров с Китаем буквально за считанные месяцы до официального начала предвыборной гонки 2020 года Трампу не нужно совершенно точно. Однако даже в его собственной команде тесной сплоченности рядов не наблюдается. А уж когда к решению сложной задачи приходится подключать другие ведомства, у демократов появляется шанс ощутимо подгадить узурпатору.

Причем сделав это технически чисто. Ну, перестарался малость какой-нибудь мелкий рядовой исполнитель, задачу понял не совсем верно, с формулировками чуток перегнул, с кем не бывает. Однако о диверсии речи не идет, ведь сам президент неоднократно заявлял о необходимости срочного поиска действенных мер по защите американских технологических секретов от китайского промышленно-финансового шпионажа.

Чистой воды казус нерадивого исполнителя. Ошибся человек. Виновного потом можно даже уволить. Недосмотрели, просим простить, сейчас немедленно всё исправим. Именно отсюда, скорее всего и растут ноги столь быстрой кардинальной смены официальной позиции министерства финансов США.

Здание Министерства финансов США (сс) Sebastian Wallroth, Wikimedia

Впрочем, как бы там ни было, сам факт произошедшего симптоматичен. Столкнувшись с принципиальным исчерпанием свободного пространства, Вашингтон и Пекин, как окончательно и бесповоротно разругавшиеся супруги при разводе, теперь делят не только рынки, но и вращающиеся на них капиталы.

К тому же в данном случае важны не сами деньги, хотя и они тоже. Республиканцы, а точнее, стоящий за Трампом крупный национальный бизнес (в противоположность транснациональным корпорациям, ставящим на демократов), занимаются формированием автаркии на базе США и подконтрольного Америке внешнего экономического пространства.

Внутри будущего замкнутого кластера никаких иных денег, кроме полностью американских, остаться не должно. Тем более китайских. Тем или иным образом их необходимо либо под благовидным предлогом экспроприировать, либо безжалостно вытолкать за пределы границ.

И этот процесс уже начался. Другое дело, что если взяться решительно резать по живому, пациент может в два счета загнуться от болевого шока. Потерю разом пятой части капитала не любая экономика в состоянии вообще пережить. Но и тянуть с обрезанием хвоста по частям времени не осталось тоже.

Вот правящая элита Америки и бьется в поисках подходящего пути между Сциллой и Харибдой. Пытаясь одновременно и китайцев за порог удалить, и с выталкиванием не переусердствовать, и собственным ТНК прикрутить краник возможностей сладкой жизни за пределами американских рынков, и внутри США вакуум капитала создать строго дозированно и аккуратно, чтобы возвращаться в Америку убежавшим корпорациям было хотя бы минимально выгодно по деньгам.

Оноре Домье. Шахматисты.1867

Задача, прямо скажем, нетривиальная. Раньше ее в таком масштабе и подобных условиях не решал еще никто. Так что готовые апробированные технологии отсутствуют. Всё приходится делать буквально по ходу и на ощупь. Потому и становится интересно — что же в конечном счете у американцев получится. Или не получится, но тоже интересно — почему.

Опыт в любом случае будет полезен всем. Потому что и Китай, и Россия, в сущности, движутся тем же путем. Разве что в меру своих способностей и с учетом влияния своей уникальной специфики. А учиться лучше в первую очередь на чужих ошибках.