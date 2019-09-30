Красноярск, , 13:04 — REGNUM В ближайшие три года в Красноярском крае появятся 39 объектов образования, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в региональном министерстве образования.

В том числе до 2022 года в регионе планируют построить 18 детских садов (из них 11 — в Красноярске) и 14 школ (три в Красноярске).

По словам министра образования Красноярского края Светланы Маковской, в 2020 году начнётся проектирование здания на 525 учащихся для Красноярской Мариинской женской гимназии.

Кроме того, в следующем году предусмотрено проектирование школ в районах края и в городе Сосновоборске.

Напомним, финансирование краевой государственной программы «Развитие образования» на 2020−2022 годы составит 185 млрд рублей. В том числе более 3,3 млрд выделят на реализацию в регионе нацпроектов «Образование» и «Демография».

Как сообщало ИА REGNUM, педагогам Красноярского края обещают дополнительно выделить 590 млн рублей.