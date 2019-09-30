Барнаул, , 13:03 — REGNUM Алтайские власти заявили о значительном увеличении общего фонда оплаты труда педагогических работников региона. Как сообщает министр образования и науки края Максим Костенко, слова которого сегодня, 30 сентября, цитирует официальный сайт региона, увеличение составило почти один миллиард рублей.

Соответствующие поправки уже внесены парламентариями в региональный бюджет. «Это позволило не только перейти на новую систему оплаты труда, но и увеличить зарплату ряду учительских групп, которая после повышения МРОТ сравнялась с заработной платой учебно-вспомогательного персонала», — подчеркнули в краевом правительстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край входит в антирейтинг по размеру учительских зарплат. В среднем педагоги региона получают 24 249 рублей. Меньше, чем на Алтае, работники образования получают только в Северной Осетии (21 575 рублей), Карачаево-Черкессии (21 773 рублей), Ингушетии (21 647 рублей), Кабардино-Балкарии (22 141 рублей), Дагестане (22 238 рублей), Ивановской области (22 355 рублей), Калмыкии (23 327 рублей), Мордовии (24 121 рублей) и Костромской области (24 180 рублей).

Читайте также: Алтайский край вошёл в антирейтинг по размеру учительских зарплат