Москва, , 13:03 — REGNUM Российская валюта 30 сентября умеренно снижается с оглядкой на дешевеющую нефть и устойчивость доллара на рынке Форекс. Пара доллар/рубль отметила дневные максимумы в районе 64,80 руб., целясь на отметку 65 руб. С начала сессии котировки подрастают на 0,1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Тот факт, что доллар продолжает наступление, выглядит вполне объяснимо. Налоговый период больше не оказывает поддержки нашей валюте, а доллар показывает стойкость против большинства валют, пользуясь спросом на фоне неопределенности вокруг предстоящих торговых переговоров между США и КНР, особенно после появления слухов о намерении Вашингтона ограничить инвестиции в Поднебесную.

Также немаловажным фактором давления на рубль выступает нефть, которая растеряла все очки, набранные после атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии и рискует развить медвежий тренд в случае появления дополнительных негативных сигналов.

Негативное влияние на рынок нефти также оказывает напряженная обстановка вокруг торговых переговоров, препятствующая росту рисковых активов в целом. На этом фоне в ближайшей перспективе не исключены новые попытки тестирования уровня 60 долларов за баррель.

При таком сценарии доллар может превысить отметку 65 руб., непосредственно над которой расположена 200-дневная скользящая средняя», — считает эксперт.

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