Нерчинск, Забайкальский край, , 12:54 — REGNUM Жители забайкальского города Нерчинск получат обновлённую насосную станцию. Как сообщает сегодня, 30 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, на проект по её реконструкции в рамках федерального проекта «Чистая вода» выделено более 12 миллионов рублей.

Как пояснил глава Нерчинского района Роман Сенотрусов, особенно большие проблемы с водоснабжением сейчас существуют в микрорайоне «Стохатка», жители которого берут воду из скважины, где превышен уровень нитратов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на регион стали распространять все преференции и льготы, полагающиеся дальневосточникам. Новое руководство региона взяло курс на новую экономическую политику и сейчас Забайкалье заявилось на участие практически во всех федеральных программах. Это позволило привлечь в край несколько миллиардов рублей федеральных инвестиций.