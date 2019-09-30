Бишкек, , 12:53 — REGNUM В Киргизии за последний год стоимость говядины выросла в среднем почти на 17 сомов (15 рублей) и составила 340 сомов (314 рублей) за килограмм, а баранина за это же время подорожала в среднем почти на 11 сомов (10 рублей) и достигла 311 сомов (287 рублей) за килограмм. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

По состоянию на конец сентября 2019 года самые высокие цены на говядину зафиксированы в городах Джалал-Абад, Ош и Кара-Суу — в среднем 350 сомов (323 рубля) за килограмм. А самые низкие наблюдались в городе Талас — около 291 сома (269 рублей) за килограмм) и в селе Покровка — около 295 сомов (272 рубля) за килограмм.

Самые высокие розничные цены на баранину зафиксированы в городах Джалал-Абад, Баткен и Ош — 350 сомов (323 рубля) за килограмм. А самые низкие отмечены городе Талас — 295 сомов (272 рубля) за килограмм, в городе Каракол — около 285 сомов (263 рубля) за килограмм и в селе Покровка — около 295 сомов (272 рубля) за килограмм.