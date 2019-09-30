Москва, , 12:53 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов предостерег от накопления бюджетных средств.

«Если мы хотим быть конкурентоспособными в современном мире, то нам нужно направлять деньги развитие, а не складывать в «кубышку» и уводить за кордон», — полагает Зюганов.

Он призвал утвердить «бюджет развития России в 25 трлн рублей».

По мнению парламентария, прожиточный минимум в богатейшей природными ресурсами и талантами стране должен быть не меньше 25 тыс. рублей, а не жалких 11 тыс. На образование, медицину и науку нужно направлять не менее 7% от расходной части бюджета, указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме ожидают внесения правительством РФ проекта федерального бюджета на 2020−2022 гг. Согласно документу, доходы казны в 2020 году превысят 18% ВВП, достигнув 20 трлн 379 млрд рублей. Расходы запланированы в размере 19,503 трлн, что составит 17,2% ВВП страны. Профицит предполагается в размере 876,051 млрд рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (112,86 трлн рублей).

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