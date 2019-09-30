Москва, , 12:51 — REGNUM Министерства образования и здравоохранения в регионах России предлагается упразднить, что позволит колоссально экономить бюджет. Соответствующее предложение опубликовано на сайте Российской общественной инициативы.

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Автор петиции заявляет, что «региональные министерства здравоохранения — это ненужные структуры и непозволительная роскошь».

Он предлагает установить для всех медицинских работников одинаковые квалификационные тарифные сетки оплаты труда. «Зарплата врачей должна быть федеральной», — говорится в петиции.

У регионов появляется возможность для привлечения и удержания кадров с помощью коэффициентов («северных», «таежных», «шахтерских»). Вместо целого министерства для расчёта этих коэффициентов достаточно двух-четырех человек, объединенных, например, в профильный комитет.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения РФ намерено в ближайшее время обеспечить всех фельдшеров служебными автомобилями.

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