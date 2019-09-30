Пермь, , 12:46 — REGNUM Из Перми с 29 октября начнутся полеты из Перми в Ростов-на-Дону с промежуточной посадкой в Нижнем Новгороде, сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь АО «Международный аэропорт «Пермь» Евгений Кузнецов.

Время в пути по маршруту Пермь — Ростов-на-Дону составит шесть часов 15 минут, в обратном направлении — на час меньше. Стоимость авиабилета в одну сторону — от 1 780 рублей.

Планируется, что авиарейсы будут выполнятся дважды в неделю. С запуском рейса в Ростов-на-Дону вдвое увеличится число полетов в Нижний Новгород.