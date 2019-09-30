Краснодар, , 12:39 — REGNUM Более 153 километров дорог Краснодара планируется отремонтировать в 2020—2021 годах, сообщила 30 сентября пресс-служба администрации краевой столицы. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт 74 километров дорог запланирован на 2020 год, ещё 79 — на 2021 год. Предварительный перечень дорог, где запланирован ремонт, будет вынесен на слушания 22 октября.

Дороги Иван Шилов © ИА REGNUM

«В формировании перечня на следующие годы важно мнение жителей. Для этого проводим общественные обсуждения, где рассмотрим все участки дорог для ремонта в 2020 и 2021 годах. Приглашаю горожан принять участие в обсуждении, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

В предварительный перечень городские власти включили дороги в центральной части Краснодара, пригородных хуторах и станицах: ст. Елизаветинской, хуторе Ленина, пос. Индустриальном, а также подъезды к садоводческим товариществам. Протяженность участков, запланированных к ремонту, разная, в отдельных случаях превышает 5 километров.

Параллельно в департаменте транспорта и дорожного хозяйства завершается приёмка объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта, в 2019 году. Всего в порядок привели 49 дорог общей протяженностью около 65 км.