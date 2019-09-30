Барнаул, , 12:39 — REGNUM Уборочная кампания в Алтайском крае подходит к концу, но, судя по данным, которые со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Александра Чеботаева приводит официальный сайт региона (зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 95% площадей), в текущем аграрном сезоне региону не собрать пять миллионов тонн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Валовой сбор зерна превысил 4,4 миллиона тонн. Осталось убрать 130 тысяч гектаров гречихи и более 23 тысяч гектаров других зерновых», — отмечают в алтайском правительстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее сибирский полпред Сергей Меняйло отмечал, что в аграрном сезоне 2019 года валовый сбор зерна регионов Сибири прогнозируется на уровне 14,5 миллиона тонн, что на 400 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Сказались переувлажнение почвы в Омской и Новосибирской областях, засуха в Алтайском крае и наводнение в Иркутской области.

Но в 2018 году на Алтае были и засуха и переувлажение почвы, однако, как и в 2017 году, аграрии региона сумели получить 5 млн тонн зерновых. Правда стоимость урожая по-прежнему остаётся одной из самых низких в России.

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