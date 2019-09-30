Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM Рост инфляции в Ростовской области замедлился. Об этом сообщила директор регионального департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

«К концу года абсолютно точно мы выйдем с положительной динамикой. Существенно инфляция не отразится ни на основных показателях потребительского рынка, ни на настроении потребителей. Те прогнозы, которые мы слышали от Минэкономразвития, и от Центробанка, они позволяют сказать, что конец года будет, в принципе, на уровне сегодняшних показателей», — цитирует чиновницу «Интерфакс».

В пример Теларова привела показатель августа, когда потребительские цены выросли по сравнению с декабрем 2018 года на 2,1%, при этом в мае этот показатель достигал 2,7%.