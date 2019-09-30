Ставрополь, , 12:48 — REGNUM Правительство Ставрополья предложит 319 краевых объектов для включения в федеральную программу комплексного развития сельских территорий. Суммарная стоимость проектов, реализация которых предполагается с участием федерального бюджета, составит 11 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе губернатора региона.

Для проектирования работ на этих объектах из краевого бюджета выделяется 492 млн рублей. В частности, это проекты по строительству, ремонту и реконструкции сельских больниц и поликлиник, инженерной, энерго‑ и водоснабжающей инфраструктуры, домов культуры, спортивных площадок и т. п.

После проектирования вопрос включения объектов в федеральную программу рассмотрит правительство РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что власти региона в течение пяти лет намерены привлечь по программе развития сельских территорий до 7 млрд рублей.