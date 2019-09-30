Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM Ростов-на-Дону получит 20 новых троллейбусов с автономным ходом до конца октября. Об этом сообщил генеральный директор МУП «Ростовская транспортная компания» Юрий Овчинников.

По его словам, тариф в электротранспорте станется прежним. Чиновники рассчитывают, что часть машин соединит микрорайоны Александровка, Каменка и Военвед с центральной частью донской столицы.

Уточняется, что новые троллейбусы были произведены на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Ростов-на-Дону заключит контракт на поставку новых троллейбусов с ООО «Авторитет» (Самара). Компания является дилерским центром техники завода «МАЗ» из Белоруссии. На покупку 20 троллейбусов было выделено около 430 млн рублей.

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