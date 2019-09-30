Краснодар, , 12:28 — REGNUM «Армавирский завод газовой аппаратуры» — одно из крупнейших предприятий города Армавира Краснодарского края — возобновил работу с 30 сентября, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Работа завода была приостановлена неделей ранее из-за долга в несколько десятков миллионов рублей перед ООО «ЗГО» за аренду оборудования и производственных площадей. Решением конкурсного управляющего ООО «ЗГО» арендные отношения были прекращены, что означало остановку завода и потерю работы для более 400 сотрудников предприятия.

Решение удалось найти после встречи представителей завода и арендодателя с участием руководителя департамента промышленной политики Кубани Ивана Куликова, главы Армавира Андрея Харченко и прокурора города Павла Андреева. После этого обращение администрации Краснодарского края и главы Армавира о возможности возобновления работы завода было рассмотрено на заседании совета кредиторов ООО «ЗГО», с 30 сентября завод возобновил работу.

АО «Армавирский завод газовой аппаратуры» с 2016 года специализируется на выпуске водонагревательного газового оборудования. В апреле 2018 года предприятие вступило в процедуру банкротства.