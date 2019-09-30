Сеул, , 12:30 — REGNUM Сотрудники южнокорейских малых и средних предприятий (МСП) провели в ОАЭ и Турции консультации по вопросам экспорта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Кванджу.

По их словам, в период с 22 по 28 сентября представители одиннадцати южнокорейских компаний со штаб-квартирой в городе Кванджу провели за рубежом в общей сложности 12 консультаций по вопросам экспорта, сумма которых оценивается в $71,31 млн, а также подписали контакты на поставку общей стоимостью $18,32 млн.

Известно, что в марте текущего года представители МСП из города Кванджу провели консультации по вопросам экспорта в Индии на общую сумму $4,13 млн, а в апреле — в Японии на сумму $1,58 млн, в мае — в России и Германии на сумму $5,07 млн, в июне — в Юго-Восточной Азии на сумму $6,17 млн.

По словам представителей администрации, в данных мероприятиях принимали участие компании и предприятия, работающие в сфере медицины, красоты, строительства, автозапчастей.

Известно, что в октябре представители южнокорейских компаний намерены провести консультации по вопросам экспорта в Китае, а в ноябре — в Южной Америке (Колумбия, Мексика).