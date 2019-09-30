Москва, , 12:22 — REGNUM Половина жителей России (50%) предпочитают работать под музыку. Тишина на рабочем месте нравится 32% опрошенным. Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Самыми популярными исполнителями среди работающих граждан РФ, чьи песни помогают работать, названы группа Rammstein (24%) и Сергей Шнуров группа «Ленинград» (20%).

Также трудящиеся любит работать под музыку группы Queen, Майкла Джексона и Metallica. Среди отечественных исполнителей лидируют: Лепс, Цой, Высоцкий и Oxxxymiron.

Классическая музыка помогает в трудовом процессе 12%. Наиболее популярны произведения Моцарта, Бетховена, Шопена, Баха и Чайковского. Современную инструментальную музыку слушают 3% работников.

Опрос проведен 9—16 сентября 2019 года в 335 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет. Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего в составе социального пакета работающие жители России хотели бы видеть льготные путевки для себя и детей (47%).

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