Краснодар, , 12:15 — REGNUM Более пяти миллионов тонн сахарной свёклы собрали аграрии Краснодарского края средняя урожайность превышает 473 ц/га, что на 127 ц/га выше, чем в прошлом году, такие данные на 30 сентября привела пресс-служба администрации края.

«Наилучшие результаты показывает Ленинградский, Павловский и Новокубанский районы. На уборке работает 148 единиц сельхозтехники», — сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2020 год аграриям Краснодарского края рекомендовали сократить посевы под сахарной свёклой на 15−20%, заместив их соей или рапсом из-за профицита сахарной свёклы. По данным СМИ, такие рекомендации были даны региональным Минсельхозом, тогда как федеральное ведомство отрицает наличие подобных поручений.

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