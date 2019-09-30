Рига, 30 сентября 2019, 11:51 — REGNUM Латвия не готова к конкуренции на мировом рынке, а её продукцию в мире никто не ждёт. Об этом заявил директор образовательного центра «Мир денег» при Центробанке Латвии Янис Мотиванс.

Латвийский Лат
Латвийский Лат
«Этот рынок нас совсем не ждет, как мы думали раньше: «Вот, приходите, латыши, вот ваши пустые полки, заполняйте их». Но мы продолжаем работать, готовы продавать задешево, чтобы купили. А если продаем задешево, то денег на зарплаты не хватит», — сказал он. Слова Мотиванса сегодня, 30 сентября, цитирует латвийский новостной портал Mixnews.

Он также считает логичными причины массовой эмиграции трудоспособного населения, особенно в скандинавские страны, которые и рядом с Латвией, и латвийским работникам там платят гораздо больше, чем за аналогичный труд на своей родине. Выход из сложившейся ситуации Мотиванс видит в услугах с высокой добавленной стоимостью и развитием науки.