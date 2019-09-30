Рига, 30 сентября 2019, 11:51 — REGNUM Латвия не готова к конкуренции на мировом рынке, а её продукцию в мире никто не ждёт. Об этом заявил директор образовательного центра «Мир денег» при Центробанке Латвии Янис Мотиванс.
Он также считает логичными причины массовой эмиграции трудоспособного населения, особенно в скандинавские страны, которые и рядом с Латвией, и латвийским работникам там платят гораздо больше, чем за аналогичный труд на своей родине. Выход из сложившейся ситуации Мотиванс видит в услугах с высокой добавленной стоимостью и развитием науки.