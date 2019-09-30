Ставрополь, , 11:58 — REGNUM Двадцать районов и городских округов Ставрополья приступили к севу озимых культур в рамках стартовавшей осенней посевной кампании. Засеяны первые 50 тыс. га, что составляет 13% от плана. О ходе работ на совещании в краевом правительстве доложил первый заместитель министра сельского хозяйства Сергей Измалков, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе губернатора региона.

В крае также продолжаются уборочные работы. Сахарная свекла, по словам Измалкова, на сегодняшний день убрана на площади 3 тыс. га (55%). Валовой сбор составил 837 тыс. тонн при средней урожайности 473,8 центнеров с га, что на 5−7% выше показателей 2018 года.

Подсолнечник собран на площади 259 га (91%), намолочена 451 тысяча тонн при урожайности на 10% выше уровня прошлого года. На четверть выше валовый сбор кукурузы — на сегодня собрано 392 тыс. тонн. Завершается и уборка плодово-ягодных культур. Как подчеркнул докладчик, по всем позициям урожайность выше прошлогодних показателей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ставрополья в рамках текущей посевной кампании планируют засеять озимыми культурами около 2 млн га земли. Для этого в регионе, в частности, было заготовлено свыше 300 тыс. тонн семян.

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