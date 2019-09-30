Судя по данным новосибирских статистиков, все регионы Сибирского федерального округа с января по июль 2019 года продемонстрировали снижение показателей рождаемости, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Барнаул, , 11:47 — REGNUM Самый высокий коэффициент (19 человек на 100 тысяч населения) продемонстрировала Тува, а самый маленький — Кемеровская область (9,1 человек на 100 тысяч населения) и Алтайский край (9,3 на 100 тысяч населения). Соответственно, в этих регионах с начала 2019 года родились 12 634 детей (на 1103 меньше, чем за аналогичный период 2018 года) и 14 128 (на 1437 меньше).

В сравнении с январём-июлем 2018 года, больше всего рождаемость упала в Иркутской области (с 18 130 до 16 546 человек), а также Красноярском крае (с 19 556 до 18 019 человек) и Новосибирской области (с 19 059 до 17 581человек).Всего в Сибири с начала года родилось 104 851 человек, что на 9778 меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Кк уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года новосибирские статистики отмечают рост миграционной убыли в Сибири. Всего за январь-июль 2019 года в округ въехало 299 549 человек, а убыло 30 1521 (-1972 человек), тогда как за девять месяцев 2018 года миграционная убыль населения составила 28,4 тыс. человек.

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