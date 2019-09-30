Москва, , 13:21 — REGNUM Законопроект о федеральном бюджете на 2020−2022 годы правительство РФ внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

По прогнозу правительства, доходы в 2020 году вырастут на 2,1% по сравнению с 2019 годом и составят 20,4 трлн рублей. К 2022 году сумма поступлений в госказну должна вырасти до 22,1 трлн рублей.

Расходы вырастут более значительно — по сравнению с 2019 годом правительство планирует потратить на 6,6% больше — так, в 2020-м их сумма вырастет до 19,5 трлн рублей.

К 2022 году расходы должны вырасти до 21,8 трлн рублей.

За счет этого правительство планирует сохранить профицит федерального бюджета в течение всех трех лет. Так, в 2020 году он составит 876,1 млрд рублей или 0,8% от ВВП.

Однако к 2022 году разница между доходами и расходами госсметы снизится до 0,2% ВВП в 2022 году.

Читайте также: Силуанов рассказал о мерах стимулирования развития регионов в 2020 году

В соответствии с Бюджетным кодексом на рассмотрение проекта бюджета у депутатов Госдумы есть 60 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Зюганов подсчитал «бюджетный минимум» для России

Читайте развитие сюжета: Курс доллара, инфляция и нефть: основа федерального бюджета 2020 года