Сеул, , 11:37 — REGNUM В первой половине 2019 года Банк Южной Кореи продал $3,8 млрд для стабилизации валютного рынка. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Известно, что продажа долларов на рынке Южной Кореи свидетельствовала о том, что власти страны сосредоточены на укреплении воны.

Специалисты отмечают, что причинами снижения курса в первой половине года являются вялый экспорт и ухудшение темпов экономического роста страны.

По состоянию на конец 2018 года курс воны к доллару составил 1115,7 вон (~$1), однако к концу июня он увеличился на 40 вон (~$0,03), до 1154,7 вон.

«Результаты усилий мы зафиксировали в апреле. Так как с апреля текущего года курс воны к доллару стабилизировался», — отметили представители Банка Кореи.