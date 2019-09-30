Мадрид, , 11:27 — REGNUM В случае продолжения в Испании политического кризиса, который продолжается в стране уже не один год, Мадрид может утратить вес в европейских институтах. Об этом со ссылкой на ряд источников в Евросоюзе сообщает сегодня, 30 сентября, газета El Pais.

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Отмечается, что решение о созыве четвертых за четыре года всеобщих выборов в Испании нанесло определенный ущерб доверию в отношении Мадрида со стороны некоторых институтов.

«В последние месяцы Мадриду повторялось снова и снова: стабильность была бы на пользу сейчас, когда наступают экономические потрясения», — подчеркнули собеседники издания в столице Испании.

Об этом же говорят и источники в Еврокомиссии.

Брюссель сделал ставку на и.о. премьер-министра Педро Санчесе, которого рассматривал как одного из европейских лидеров с большим потенциалом в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

«Нам был нужен социалистический лидер, который мог бы пополнить тандем Меркель — Макрон, и появление молодой личности в такой проевропейской стране, как Испания, было истолковано как идеальное выравнивание на будущее», — отметил другой источник.

Как сообщало ИА REGNUM, неспособность политических сил Испании прийти к соглашению, которое позволило бы сформировать правительство, сулит испанцам новый предвыборный период. Всеобщее голосование назначено на 10 ноября. Это будут четвёртые выборы в Испании за последние четыре года.

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