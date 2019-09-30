Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM Тот срок, на который клиенты официально берут ипотечный кредит, не обязательно совпадает со сроком, в который они этот кредит реально гасят, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 30 сентября, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя сообщения об увеличении среднего срока ипотечного кредита.

Ранее РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что средний срок ипотечных кредитов, которые клиенты берут в 2019 году, составляет 17 лет, в то время как в 2018 году этот срок составлял 14 лет.

«Эти цифры не свидетельствуют о каких-то глобальных тенденциях просто потому, что они декларативны. Мы, в частности, тоже рекомендуем нашим клиентам брать ипотечные кредиты на максимальный срок, после чего гасить их досрочно.

При таком подходе снижается уровень требований банков к выдаче кредита, снижается ежемесячный платеж. Такой кредит проще обслуживать. Если клиент может себе позволить платить 50 тысяч в месяц, ему выгоднее, чтобы обязательным был платеж в 40 тысяч.

Думаю, что к увеличению среднего срока новых кредитов приводит, с одной стороны, повышение финансовой грамотности, с другой — снижение уровня доходов населения, при котором обслуживать кредиты становится все сложнее», — отметил Максим Ельцов.