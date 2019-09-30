Москва, , 11:13 — REGNUM Саудовская Аравия не включила Россию в список на получение электронных виз для посещения страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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С 28 сентября 2019 года Саудовская Аравия впервые начала выдавать электронные туристические визы. Стоимость электронной визы составляет $80.

Разрешение на их получение дано гражданам 35 таких стран, как: Австралия, Австрия, Бельгия, Бруней, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур, Словакия, Словения, ЮАР, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, США.

Граждане России пока не смогут получать электронные визы в Саудовскую Аравию, но отмечается, что этот список не окончательный и вполне возможно, что в него будут добавлены другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России готовит визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Визит президента РФ намечен на октябрь 2019 года.

Подробности: МИД России готовит визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию

Систему выдачи электронных виз могут распространить на всю Россию