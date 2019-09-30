Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Банк ВТБ подал заявление о личном банкротстве крупного петербургского предпринимателя Дмитрия Костыгина, известного, прежде всего, как совладелец ритейлера «Юлмарт», работающего в сфере электронной коммерции, а также ряда других коммерческих структур.

По данным издания «КоммерсантЪ», иск подан в связи с тем, что Костыгин не исполнил обязательства поручителя по кредиту, полученному компанией «Юлмарт», на сумму в 650,8 млн рублей. Обязанность вернуть указанную сумму банку ВТБ установил еще в июле 2017 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

После этого решения российского суда обеспечительные меры были наложены окружным судом Никосии (Кипр) на крупные пакеты акций, которые в этой стране контролировал Костыгин. Кроме того, ВТБ добился ареста виллы Костыгина в Сен-Тропе (Франция), оцениваемой в 25 млн евро, и других активов.

«В сентябре прошлого года арбитраж включил требования ВТБ к НАО «Юлмарт» в реестр кредиторов по делу о банкротстве компании <…> В число кредиторов «Юлмарта» также входят Сбербанк, Связь-банк, «Уралсиб», банк «Санкт-Петербург», — отмечает издание.

В то же время представители Костыгина надеются, что иск ВТБ о банкротстве не приведет ни к каким последствиям, и конфликт предпринимателя со всеми кредиторами будет урегулирован путем достижения мирового соглашения.

Как напоминает «КоммерсантЪ», Дмитрий Костыгин является совладельцем сетей «Юлмарт», «Рив Гош», «Улыбка радуги», «Дикая орхидея», «Ряды», кондитерского предприятия «Любимый край», занимая 192-е место в рейтинге двухсот богатейших бизнесменов России с состоянием в 500 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Санкт-Петербургский городской суд отказал Сбербанку в удовлетворении иска к бенефициарам компании «Юлмарт», в том числе Дмитрию Костыгину. Банк добивался возмещения, считая, что понес убытки при выдаче «Юлмарту» кредита в размере 1 млрд рублей в 2016 году.

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