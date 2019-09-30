Кемерово, , 11:04 — REGNUM Работа разреза «Киселевский» в Кузбассе по решению суда приостановлена на 90 суток после проверки Сибирского управления Ростехнадзора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Временные запреты коснулись горных работ по вскрыше и добыче угольных пластов и эксплуатации трансформаторной подстанции.

Как уточнили в Ростехнадзоре, в ходе плановой проверки выявлено 82 нарушения обязательных требований промышленной безопасности. Так, горные работы велись с отступлением от проектной документации и утвержденного плана развития работ на 2019 год. Также были установлены нарушения при эксплуатации технологических дорог и при эксплуатации электромеханического хозяйства.

Юридическое лицо и должностные лица разреза привлечены к административной ответственности, открыто 15 административных производств.