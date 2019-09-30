Москва, , 11:03 — REGNUM Министерству транспорта России придётся пересмотреть заявки на конкурс на сумму почти 89 млн рублей по ремонту административного здания ведомства. Такое предписание министерству выдала Федеральная антимонопольная служба. Об этом сообщается на сайте ФАС 30 сентября.

Минтранс РФ Mintrans.ru

На действия Минтранса пожаловались три компании. В ходе рассмотрения жалобы комиссия ФАС России выявила ряд нарушений в документации, которые могли ограничить конкуренцию на закупке и нарушали законные права и интересы участников. Так, заказчик обозначил избыточные требования к описанию товаров, предполагаемых к поставке, а также некорректно установлен срок действия банковской гарантии.

«Кроме того, одного из участников не допустили к участию в закупке, неправомерно признав его заявку не соответствующей требованиям документации и закона о контрактной системе», — уточнил заместитель начальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Роман Семенов.

В этой связи ФАС России выдала предписание Минтрансу устранить нарушения при заключении госконтракта и пересмотреть вторые части заявок, поданных на участие в закупке.