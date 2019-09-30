Курган, , 10:57 — REGNUM В Курганской области сотрудникам «Почты России» поднимут зарплату с 1 ноября 2019 года в среднем на 19%. Об этом сообщает 45.ru.

Повышение зарплаты связано с реорганизацией ведомства из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество, сообщил изданию директор курганского филиала ФГУП «Почта России» Василий Ерёмин.

Отмечается, что во время реорганизации «Почты России» в Зауралье сокращение сотрудников и ликвидация отделений почтовой связи не планируется.