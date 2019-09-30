Воронеж, 30 сентября 2019, 10:53 — REGNUM Восемь тендеров на предоставление открытых кредитных линий на общую сумму в 15,28 млрд рублей разместило правительство Воронежской области на сайте госзакупок 27 сентября.
Заявки на участие в тендере будут приниматься до 18 октября, итоги объявят 22 октября. Начальная общая сумма обслуживания всех займов — 3,6 млрд рублей.
В пресс-центре правительства Воронежской области разъяснили, что речь идёт о перекредитовании под более низкий процент — с целью снижения стоимости обслуживания долга.