Воронеж, , 10:53 — REGNUM Восемь тендеров на предоставление открытых кредитных линий на общую сумму в 15,28 млрд рублей разместило правительство Воронежской области на сайте госзакупок 27 сентября.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 18 октября, итоги объявят 22 октября. Начальная общая сумма обслуживания всех займов — 3,6 млрд рублей.

В пресс-центре правительства Воронежской области разъяснили, что речь идёт о перекредитовании под более низкий процент — с целью снижения стоимости обслуживания долга.

«15 млрд рублей — так называемый «коммерческий» долг региона, то есть это не задолженность по бюджетным кредитам. Сейчас речь идёт фактически о технической процедуре: перекредитовке этого долга под более низкий процент, что стало возможным благодаря недавнему снижению ключевой ставки и последовавшему за этим снижением ставок по кредитам в банках. Таким образом регион не наращивает долги за счёт новых займов, а идёт к снижению долговой нагрузки за счёт более привлекательных условий», — уточнили в пресс-центре.