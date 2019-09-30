Хабаровск, , 10:53 — REGNUM Стоимость реконструкции второй очереди международного аэропорта в Хабаровске оценивается в 6,3 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу в ходе его визита в Хабаровск доложил заместитель руководителя Росавиации Александр Суханов.

Чиновник отметил, что проект реконструкции направляется на экспертизу, а вот сроки его исполнения неизвестны, так как нет средств на его реализацию.

«Будем просить выделение дополнительных средств у правительства России», — рассказал Суханов.

Юрий Трутнев ответил, что займётся этим вопросом после возвращения в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев с рабочим визитом посетил Хабаровск, где побывал на новом терминале внутренних авиалиний.